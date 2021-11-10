Каже, що шкодує про скоєне: коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі

Колишньому бойовику Денису Куликовському, відомому як "Палич", обирають запобіжний захід. Напередодні українські спецслужби затримали його у Києві.

9 листопада підозрюваного доставили у Приморський суд Маріуполя. Його підозрюють, зокрема, у причетності до вбивств українців у катівні "Ізоляція", що в окупованому Донецьку.

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Про який запобіжний захід просять прокурори

Раніше Куликовському оголосили про підозри за статтями про торгівлю людьми, порушення законів війни, створення терористичної організації й не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Прокуратура вимагає помістити чоловіка під варту на 2 місяці.

У ході судового засідання затриманий сказав, що визнає свою провину. Він стверджує, що шкодує про те, що накоїв.



Куликовському обирають запобіжний захід / Фото Суспільного

Бойовик керував катівнею в окупованому Донецьку

Підозрюваний керував катівнею, в якій окупанти незаконно утримували українців та жорстоко знущалися з них. До початку російської агресії проти України це жахливе місце було мистецьким фондом "Ізоляція". За словами тих, кому вдалося вибратися звідти живими, бойовики катують полонених електрострумом, імітують постріли, ґвалтують та сильно б'ють.

У підвалах колишнього артцентру російські найманці утримують неугодних заручників, військовополонених та тих, кого вважають "проукраїнськими шпигунами СБУ". А також своїх колишніх поплічників, які, як вони вважають, зрадили самопроголошену владу Донецька.