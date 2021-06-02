Скандують про "число звіра": віряни УПЦ МП протестують біля Ради проти ID-паспортів

Під будівлею Верховної Ради віряни Української православної церкви Московського патріархату протестують проти безальтернативного введення ID-паспортів. Учасники акції заявляють, що електронний номер – це "число звіра".
Попри дощ у Києві, парафіяни церкви, яка фактично підпорядковується країні-окупанту, зібралися на мітинг, де висловлюють свій протест проти ID-паспортів.
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УПЦ МП проти ID-паспортів
Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи,
– кажуть учасники мітингу.
Ба більше: вони вважають, що електронний номер – це "число звіра", яке можна наносити на ID-паспорт.Довідка. Число звіра (666) – число, яке у християнстві символізує Сатану на противагу "Божим" цифрам 1, 3 і 7.
Віряни також принесли зі собою плакати з написами: "Рятуйте дітей від небезпечних Е-ідей!", "У смартфоні держава" – це людина без імені й права".
ID-паспорти в Україні: коротко
- Комітет Верховної Ради з правової політики порекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №3986.
- Документ передбачає виведення з обороту паперових паспортів у формі "книжечки" та заміну їх пластиковими посвідченнями особи.
- Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк зазначив, що в управліннях ДМСУ вже закінчуються бланки паперових паспортів, а нові давно не виготовляють. Також паперові паспорти надто вразливі до підробки. Зокрема, впродовж 2019 – 2020 років відкрили 17 тисяч проваджень через підробку паспортів.