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      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"

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      Зеленський заявив про легалізацію азартних ігор
      Зеленський заявив про легалізацію азартних ігор / europass

      Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Туреччини заявив про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні. Зокрема, йдеться про роботу казино у 5-зіркових готелях.

      Це варто було зробити вже давно, щоб держава отримувала відрахування з  грального бізнесу. Адже, в Україні були казино, але у 2009 році їх офіційно заборонили. Проте, вони нікуди не поділися, а просто пішли у підпілля.

      Офіційн заява: Зеленський: Ми легалізуємо азартні ігри

      До речі, в Києві підпільно й повії працюють, стоячи у коротких спідницях на проспекті Перемоги, обабіч Окружної дороги та на Броварському проспекті від метро Дарниця і до метро Лісова. Від такого нелегального "бізнесу" втрачає лише держава. Адже, закриваючи очі на очевидне, влада вдає, що ані грального бізнесу, ані проституції в Україні не існує. Більше того, це дозволяє ментівській мафії заробляти брудні гроші. Якщо перелічене вдасться легалізувати, коштом азартних гравців та любителів доступних жінок, можна підвищити пенсію.

      Чому казино легалізують саме в 5-зіркових готелях і на березі моря, не зрозуміло. Хоча певний сенс у цьому є. Наприклад, у Сполучених Штатах казино дозволені лише в окремих зонах – в колишніх резерваціях індіанців – це така от подяка корінним американцям, задля приваблення туристів. А приклад Лас-Вегасу, мабуть, усім відомий, адже завдяки дозволу лише в цьому місті будувати казино, нікому не потрібна місцина в невадській пустелі Мохаве, перетворилася буквально на другий Клондайк.

      В Україні таких спеціальних зон немає. Хоч і гральний бізнес у нас в державі офіційно заборонений, проте, казино та гральні автомати майже на кожному кроці, принаймні в Києві. То ж, більш логічно було б не обмежувати дозволи на облаштування казино виключно у 5-зіркових готелях, адже це жодним чином ситуацію не змінить, а казино й надалі будуть працювати у тіні, не сплачуючи податків до бюджету.

      Тому те, що пропонує Зеленський – це лише частина справи. Думаю, довести цю ідею до розуму можна наступним шляхом: анонсоване обмеження скасувати, проте легалізувати усі казино та гральні автомати, які останні 10 років працюють підпільно, зобов'язати їх придбати державні ліцензії та змусити платити податки.

      Легалізації казино – хороша ідея.

      Читайте також: Зеленський анонсував створення ринку землі в Україні у 2020 році

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Азартні ігри Гроші Публікації
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