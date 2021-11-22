Казус Киви – шанс повернути довіру до наукової спільноти

Експертна рада зробила висновок, що в дисертації Іллі Киви немає наукової новизни. Але як бути з сотнями чи навіть тисячами інших подібних дисертацій.

У випадку Ківи далі атестаційна колегія Міносвіти має ухвалити фінальне рішення. Чекаємо на нього у грудні.

До теми Не знайшли новизну, хоча робота ідеальна, – Кива про позбавлення звання кандидата наук

Якщо Кива не стане кандидатом наук, це буде результатом суспільного тиску. Це добре, але водночас дуже погано.

Хотілося б, щоб на тисячі інших "дисертацій", що не мають жодної цінності, академічна спільнота також реагувала непримиримо й принципово.

Не всі випадки будуть аж настільки кричущими, резонансними й абсурдними, як випадок Киви. Не на всі випадки має реагувати широка громадськість. Академічна спільнота мала б не допускати до таких випадків в принципі.

Я дуже сподіваюся, що одного дня науковці не боятимуться звертати увагу на плагіат чи відсутність наукової новизни в дисертації колеги по кафедрі. І що прискіпливість, уважність та принциповість — стане нормою.

Тоді ми зможемо довіряти нашій науковій спільноті загалом, а не лишень її окремим представникам і представницям.