Проросійський румунський політик зазіхнув на частину України й назвав її "вигаданою" державою

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску обурив своїми висловлюваннями у бік України. На його думку, наша держава нібито є вигаданою, а частину її території потрібно віддати Румунії.

Також він заявив, що її обов'язково "поділять сусідні країни". Про це він заявив під час дискусії з журналістом Іоном Кристою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CristoiuTv.

Дивіться також Румунія знову підіймала винищувачі F-16 через російську атаку БпЛА

Джорджеску хоче поділу України

Обговорюючи новий розподіл світу, продиктований з Білого дому, проросійський Келін Джорджеску розмріявся про розподіл українських територій після можливого укладення миру та про вигоду Румунії внаслідок цього.

Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія,

– заявив він.

Слова про Малоросію та поділ західних областей – це ще не все. За його словами, розділ України нібито обов'язково відбудеться, оскільки як каже румунський політик, "немає іншого шляху, а дорога до чогось подібного неминуча".

"Україна – вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка", – додав Джорджеску.

Нагадаємо, що саме він є одним із кандидатів на пост президента Румунії. Але Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів через підозри у зовнішньому втручанні з боку Росії та маніпуляціях, що стосуються проросійського Келіна Джорджеску.