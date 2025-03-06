Келлог відповів, які умови має виконати Україна, щоб США відновили допомогу

Напередодні Сполучені Штати поставили на паузу всю військову допомогу Україні. Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог прокоментував, за яких умов її знову можуть відновити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Кіта Келлога на заході Ради з міжнародних відносин.

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Кіт Келлог відповів на питання про умови відновлення американської допомоги.

Я думаю, цей тиск для того, щоб вони (українці – 24 Канал) брали участь в дипломатичній активності. Ми знаємо, що обидві сторони (Україна та Росія – 24 Канал) будуть сперечатися, але погоджуватися також,

– сказав спецпредставник Трампа.