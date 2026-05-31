Йдеться про продаж через інтернет смертельно небезпечної хімічної речовини, яку слідство пов'язує з низкою смертей у провінції Онтаріо. Про це пише CBS News.

Що відомо про трагічну справу за участю шеф-кухаря з Канади?

У Канаді колишній шеф-кухар Кеннет Лоу визнав провину в суді міста Ньюмаркет у підбурюванні та сприянні самогубству щонайменше 14 людей. Йдеться про продаж через інтернет смертельно небезпечної хімічної речовини, яку слідство пов’язує з низкою смертей у провінції Онтаріо.

За даними слідства, потерпілим було від 16 до 36 років. Водночас правоохоронці в Канаді та інших країнах перевіряють понад 100 можливих випадків самогубств, які можуть бути пов'язані з діяльністю чоловіка.

Слідство встановило, що Лоу використовував онлайн-платформи для продажу нітриту натрію – речовини, яка в промисловості застосовується для консервування м'яса, але є смертельно небезпечною для людини у великих дозах. Загалом, за даними поліції, він міг відправити близько 1200 посилок у понад 40 країн світу, з яких приблизно 160 були доставлені в межах Канади.

Розслідування ведеться у співпраці з правоохоронними органами кількох країн, зокрема США, Італії, Австралії та Нової Зеландії. У Великій Британії також вивчали можливу причетність Лоу до понад сотні смертей.

Усі висунуті обвинувачення стосуються жертв у Канаді. Водночас родичі загиблих у Великій Британії висловили обурення через те, що британські прокурори не пред'явили Лоу звинувачень у зв'язку зі смертями 79 громадян, які, за даними влади, можуть бути пов'язані з продукцією, що постачалася ним.

Чоловік перебуває під вартою з травня 2023 року. Його затримали через тиждень після публікації розслідування The Times, у якому стверджувалося, що він продавав отруйні речовини молодим людям. Журналіст, який видавав себе за покупця, безпосередньо контактував із Лоу. За даними матеріалів, Лоу також нібито консультував "клієнта" щодо використання своїх продуктів таким чином, щоб "гарантувати летальний результат".

Йому загрожує до 14 років ув'язнення за сприяння самогубству, а за найтяжчими статтями – довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення протягом 25 років.