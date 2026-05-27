ЗСУ близькі до цього: керівник ЦПД назвав умови, за яких бойові дії можуть зупинитись

Існують цілком реалістичні сценарії, за яких повномасштабні бойові дії можуть зупинитися. Тут все залежить від Сил оборони України.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що зараз є всі ознаки того, що Сили оборони зрештою змусять Росію зупинитися на фронті. Це залежить від кількох факторів.

За яких умов припиняться бойові дії?

За словами Коваленка, значні російські втрати, проблеми з логістикою та регулярні удари по нафтопромисловості та інших галузях зрештою змусять Росію зупинитися.

Тоді ця "формула" складеться в пазл, і Росія не зможе вести активні бойові дії. Вона буде змушена відійти від активної фази війни на фронті з використанням людей, техніки та дронів,

– зауважив Коваленко.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що надходить все більше інформації про можливу додаткову мобілізацію в Росії. Йдеться про щонайменше десятки тисяч солдатів. В Росії вже почастішали випадки видачі так званих мобілізаційних розпоряджень.

На його думку, у такому випадку ворог все одно продовжить здійснювати терористичні акти та диверсії. Це триватиме навіть за більш-менш "спокійних" умов на фронті.

Треба готуватися до протистояння на багато років. Ми можемо мати ознаки мирного життя із ППО, яка адаптована до новітніх викликів. Але ознаки протистояння будуть зберігатися навіть якщо "мовчатиме" фронт,

– зазначив Коваленко.

Додамо, Україна посилено працює над тим, аби ускладнювати логістику росіянам. Міністр оборони Михайло Федоров розповів про запуск нової програми "Логістичний локдаун". Українські підрозділи посилено атакують логістичні маршрути, склади та командні пункти ворога. Це впливає на його здатність вести штурмові дії на фронті.