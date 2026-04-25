Вперше керівник ТЦК отримав вирок, бо заважав викривати кричущі порушення прав людини
- Керівника Ужгородського РТЦК та СП визнано винним у перешкоджанні діяльності представника Уповноваженого ВР з прав людини.
- Омбудсман Дмитро Лубінець вказує на системну проблему перешкоджання моніторинговим візитам у різних регіонах України.
На початку квітня стало відомо про нелюдське ставлення до чоловіків в Ужгородському РТЦК та СП. Омбудсман Дмитро Лубінець відправив для перевірки порушень свого представника. Керівник ТЦК намагався йому завадити.
Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника Уповноваженого ВР з прав людини. Про це повідомив сам Дмитро Лубінець.
За що засудили керівника Ужгородського ТЦК?
Омбудсман пояснив, що керівник ТЦК заважав проводити перевірку, бо намагався приховати кричущі порушення, зокрема такі як незаконне утримання людей і застосування до них металевих кайданок.
Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними,
– наголосив Лубінець.
Омбудсман зазначив, що бачить системну проблему в різних регіонах України, де його регіональним представникам продовжують перешкоджати під час моніторингових візитів. Йдеться про недопуск до приміщень, ненадання необхідної інформації та спроби блокувати перевірки.
Лубінець наголосив, що через такі дії складніше захищати права людей і реагувати на порушення.
Що відомо про ставлення до мобілізованих в Ужгородському РТЦК та СП?
Перевірка в Ужгородському районному ТЦК та СП виявила серйозні порушення. Людей незаконно утримували в антисанітарних умовах.
На велику кількість осіб було лише кілька одиниць посуду, яким користувалися по черзі без належної обробки. У приміщенні був один туалет і душ на всіх, не було постільної білизни, а також були проблеми з медичним забезпеченням.
Омбудсмен Дмитро Лубінець окремо наголосив, що утримання людей у приміщеннях ТЦК без рішення суду є незаконним, суперечить Конституції та міжнародним стандартам і виходить за межі повноважень посадових осіб.