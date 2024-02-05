Керівника департаменту СБУ Семенченка звільнили саме через стеження за Bihus․Info, – джерела

Напередодні стало відомо, що Романа Семенченка звільнили з посади керівника Департаменту захисту національної державності СБУ. Згодом надійшла інформація, що сталося це через стеження за редакцією Bihus․Info.

Джерела 24 Каналу розповіли, що відповідне рішення ухвалив глава СБУ Василь Малюк. І що саме через стеження за редакцією Bihus.Info Роман Семенченко залишився без посади керівника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Читайте також Bihus․Info запевняє, що за його співробітниками незаконно стежила СБУ

Малюк направив подання до Зеленського

Зауважимо, що Василь Малюк не лише ухвалював відповідне рішення. Він же і направив відповідне подання до президента України Володимира Зеленського, котрий підписав його 31 січня.

Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території Росії,

– наголосило наше джерело у СБУ.

Воно додало, що "кадри", які займалися стеженням за редакцією Дениса Бігуса, однозначно повинні відповідати за свої дії. Щонайменше їх необхідно відправити на передову.

У Bihus․Info запевняють, що за ними стежили в СБУ

5 лютого редакція Bihus․Info випустила своє чергове розслідування. Але цього разу воно стосувалося стеження за ними самими. У редакції заявили, що змогли з'ясувати, хто організував незаконне стеження за журналістами.

Але цього разу воно стосувалося стеження за ними самими. У редакції заявили, що змогли з'ясувати, хто організував незаконне стеження за журналістами. У редакції зазначили, що змогли ідентифікувати тих, хто незаконно прослуховував і стежив за журналістами під час новорічної вечірки. Її Bihus․Info влаштував у закладі під Києвом. Досягнути цього вдалося завдяки камерам безпеки комплексу "Українське село".

У редакції переконують, що за цим стоїть Служба безпеки України. І що відповідну операцію проводив Департамент захисту національної державності СБУ. Також припускають, що до стеження залучали ще й Департамент оперативно-технічного забезпечення відомства.

Коротко про стеження за Bihus.Info