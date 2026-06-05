Затримано начальника Луцького ТЦК

4 червня правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 7000 доларів США.

За ці гроші посадовець погодився допомогти військовозобов'язаному в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

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Що відомо про затримання начальника Луцького ТЦК?

За даними "Української правди", яка посилається на джерела у правоохоронних органах, начальник ТЦК взяв гроші в обмін на оформлення документу про непридатність до військової служби. Попередньо, йдеться про Романа Удовенка.

Своєю чергою Лубінець зауважив, що йдеться не лише про корупцію, але й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері.

Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави. Очікую на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин справи,

– наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили, що правоохоронці затримали посадовця одного з ТЦК на Волині за підозрою в отриманні хабаря.

Слідчі також перевіряють можливу причетність інших людей, які могли допомагати в незаконній схемі. Зараз триває розслідування. У Волинському ТЦК кажуть, що співпрацюють зі слідством, а остаточну оцінку діям усіх фігурантів дадуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, що поліція та прокурори провели майже 60 обшуків у працівників ВЛК та ЕКОПФО у 16 областях України в межах операції "Ескулап".

Правоохоронці перевіряють можливу корупцію та неправдиві дані в деклараціях посадовців. За даними поліції, розбіжності між офіційними доходами та реальними статками фігурантів сягають від 2 до 11 мільйонів гривень, а загальна сума сумнівних активів – близько 200 мільйонів. Під час обшуків вилучили дорогі авто, великі суми готівки, медичні документи, договори та чеки на сотні тисяч гривень. Також правоохоронці склали понад 230 адмінпротоколів, пов'язаних із корупцією. Розслідування триває.