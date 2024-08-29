На Вінниччині у керівника ТЦК конфіскували квартиру, яку мав отримати військовий

У керівника ТЦК на Вінниччині Романа Потерлевича конфіскували квартиру. Помешкання вартістю понад 1,9 мільйона гривень стягнули на користь держави.

Варто зауважити, що цю квартиру Потерлевич отримав незаконним шляхом, адже не купував її. Гроші за помешкання не вносилися, а формально його передали батьку начальника ТЦК.

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ВАКС стягнув з керівника Вінницького ТЦК квартиру

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави квартиру неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича – 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича. Слідчі стверджували, що гроші за помешкання не вносилися, а реєстрація нерухомості була лише формальною підставою

Прокурор також додав, що забудовник ЖК нібито вирішив "подарувати квартири військовослужбовцям". Тоді до нього звернувся голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та вказав одну квартиру передати Потерлевичу, при цьому оформивши її на батька.

Річ у тім, що якби квартиру оформили на Романа Потерлевича, то він втратив би право на набуття безоплатної квартири,

– додали в САП.

Відтак, квартиру вартістю понад 1,9 мільйона гривень передали в дохід держави. Ба більше, з'ясувалося, що оселю дійсно мав отримати захисник України, який був на фронті, однак її "переписали" на Потерлевича.