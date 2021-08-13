57 мільйонів доларів збитків: керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

Правоохоронці 13 серпня в аеропорту "Жуляни" затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" та його спільника при спробі втечі з держави.

У такий спосіб вони намагалися уникнути відповідальності. Арешт проводили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.

Читайте також Розкрадали зерно з Держрезерву: НАБУ викрило корупційну схему на 12 мільйонів гривень

Посадовця затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Окрім цього, разом із ним затримали і його спільника,

– зазначили у МВС України.

Слідчі вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Окрім цього, готуються клопотання до суду для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України / Фото Нацполіції

Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.

Національна поліція викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України".