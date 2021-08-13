57 мільйонів доларів збитків: керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України
Джерело:МВС України
Правоохоронці 13 серпня в аеропорту "Жуляни" затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" та його спільника при спробі втечі з держави.
У такий спосіб вони намагалися уникнути відповідальності. Арешт проводили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.
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Посадовця затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Окрім цього, разом із ним затримали і його спільника,
– зазначили у МВС України.
Слідчі вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Наразі з ними проводяться слідчі дії.
Окрім цього, готуються клопотання до суду для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.
- Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.