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Керівники держкомпаній, які розпоряджаються мільярдами, уникають е-декларування

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е-декларування
е-декларування / Фото з вільних мереж

Цьогоріч вперше разом із чиновниками подають декларації антикорупційні активісти. Разом із цим, залишаються "недоторканні", які причетні до розподілу мільярдів державних коштів. Одними з тих, хто не подає декларації – керівники державних банків, газовидобувних компаній, наскрізь корумпованої зернової корпорації та агентства, відповідального за ремонт доріг.

Про це пише Центр протидії корупції.

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Коли навіть антикорупційні активісти подають декларації, закон не змушує декларуватися керівників великих підприємств. До прикладу, такими є відомі через їхні гучні корупційні скандали Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ), Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Укртрансгаз, Надра України, Укргазвидобування та багато інших.

Зокрема декларацію не подаватиме Віктор Суботін — директор ПАТ “Турбоатом”, яким на 75% володіє держава. Це один з найбільших українських виробників турбін для теплових, атомних і гідроелектростанцій для 45 країн. Також державний Турбоатом є найбільшим кредитором приватного Мегабанку. А Суботін володіє 60%.

Сам Суботін не бачить конфлікту інтересів у такій співпраці. А НАЗК не бачить нічого дивного у тому, що керівник на 75% державного Турбоатому не подає свою декларацію, – йдеться у статті ЦПК.

Не подають декларації також ТОПи всіх чотирьох державних банків: Укрексімбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Ощадбанку.

Укрексімбанк, який повністю належить Кабінету Міністрів України, витратив майже 2 мільйони гривень на рекламу у британських виданнях, яку неможливо знайти.

94,94% акцій Укргазбанку належать державі. У 2016 році там за завищеними цінами закупили комп’ютерів на 64 мільйони, а у 2017 прокуратура нарешті повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління Укргазбанку щодо службового підроблення та службової недбалості, що завдало збитків на суму понад 155 мільйонів гривень.

Приватбанку – у 2016 році держава виділила 139,3 мільярда гривень на його докапіталізацію, однак керівник банку не зобов'язаний подавати електронну декларацію. Керівництво державного Ощадбанку — другого за розмірами активів та найбільшого за кількістю відділень серед усіх банків України – також не декларується.

Не менш цікавим серед недекларантів є ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ) – збитковий державний зернотрейдер. А збитковий через те, що крадуть,
– зазначають антикорупціонери.

В переліку йдеться також про ПАТ “Укртрансгаз”, яке повністю належить найбільшій нафтовидобувній компанії України НАК “Нафтогаз", керівництво якої також уникає е-декларування.

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Не декларуються також керівники державного ПАТ “Укргідроенерго” (УГЕ) зі статутним фондом 1,12 мільярда гривень, якому належать земля та об’єкти гідроенергетики такі, як Канівська, Дністровська, Дніпровська ГЕС. Загальна вартість останніх — мільярди доларів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не потребує керівників цих великих державних підприємств подавати декларації на рівні з іншими держслужбовцями.

Нагадаємо, кампанія з декларування закінчується 1 квітня. Цього року, окрім держслужбовців, декларації зобов'язані подавати також і антикорупціонери.

Теги: Новини України е-декларування Корупція Ощадбанк Держслужба автодоріг
Джерело: 24 Канал
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