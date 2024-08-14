Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про підозру у незаконному збагаченні

Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Загалом йдеться про 61,7 мільйона гривень.

У 2020 – 2023 роках він на посаді керівника Донецької обласної державної адміністрації став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового автомобіля. Усе майно посадовець зареєстрував на родичів своєї дружини.

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Інформації про набуте майно у деклараціях немає

У НАБУ повідомили, що йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді. Їхня загальна площа – 688,5 метрів квадратних.

Також Кириленко придбав будинок під Києвом площею понад 220 метрів квадратних, 2 гаражні бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 метрів квадратних та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 мільйона гривень,

– додали у НАБУ.

Підозрюваний також не вказав своє набуте майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Додамо, що вперше про можливе незаконне збагачення Кириленка стало відомо із розслідування "Схем", у якому йдеться, що родина Кириленка не володіла жодним бізнесом і за останні 25 років не мала офіційних доходів, за які могли б придбати усе зазначене майно.

У Центрі протидії корупції також зауважили, що навіть після цього журналістського розслідування Кириленка був у складі делегації, яка вела перемовини про вступ України до ЄС.