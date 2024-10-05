Керівниці МСЕК з Хмельниччини повідомили про підозру: їй світить до 10 років в'язниці

Правоохоронці ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомили у ДБР. Наразі вирішують міру запобіжного заходу підозрюваній.

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"Керівниці МСЕК повідомили про підозру у незаконному збагаченні стаття 368-5 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу", – ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.



Тетяну Крупу затримали / Фото ДБР

Затримання керівниці МСЕК

ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У робочому кабінеті жінки виявили підроблені документи з переліком людей та фіктивними діагнозами.