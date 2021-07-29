Керівництво АРМА відсторонили та відправили під домашній арешт

Тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина відсторонили від посади. Його та ще кількох високопосадовців підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів.

Окрім відсторонення від посад, Печерський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Згідно з рішенням, яке ухвалив 29 липня суддя Сергій Вовк, держслужбовці перебуватимуть під нічним домашнім арештом щонайменше до 24 вересня.

Загалом від посад відсторонили:

тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина;

його заступника Володимира Павленка;

начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі.

Як заявив у фейсбуці Володимир Павленко, він планує оскаржувати це рішення. Раніше він назвав звинувачення безпідставними.

Нічний домашній (арешт – 24 канал) і відсторонення. Матиму тепер час для мемуарів та особистого розвитку. Оскаржувати буду,

– написав він.

У чому їх звинувачують

Слідчі ДБР у співпраці з Офісом генпрокурора та СБУ викрили керівництво АРМА у привласненні державних 400 тисяч доларів. За версією слідства, протягом серпня – грудня 2020 року підозрювані та адвокати заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

У ДБР вважають, що посадовці на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок людини, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці кошти розподілялись між учасниками групи.

Станом на 29 липня про підозру повідомили шістьом людям. Їх звинувачують за статтею 191 про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Якщо провину держслужбовців доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Керівництву АРМА повідомили про підозру: дивіться відео