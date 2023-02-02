Керівництво Сумської ОВА викрили на розкраданні коштів для відбудови

У четвер, 2 лютого, СБУ викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.

Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

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Деталі події

За даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва організували схему розкрадання коштів, які уряд виділив на відбудову міста Охтирка.

До слова, за ці гроші повинні були відбудувати:

житлові будинки,

об'єкти цивільної та критичної інфраструктури,

мости та дороги.

Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. СБУ встановила, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

Зазначають, що придбання цих будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Відтак, під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 мільйона гривень.

Наразі спецслужби проводять експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Що загрожує шахраям

Наразі, за матеріалами СБУ, двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:

заступник голови Сумської ОВА;

тимчасово виконуючий обов'язки начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

Підозри шахраям оголосили за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану); та частиною 1 статті 366 (службове підроблення).

Відтак, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:

️ заступник голови Сумської ОВА;

️ т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану);

️ ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, –житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.

Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками «фірми-прокладки».

Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн.

Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Заволодіння 1,4 млн грн, виділеними на ліквідацію наслідків обстрілів – повідомлено про підозру двом посадовцям Сумської ОВА та підряднику

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури заступнику голови Сумської обласної військової адміністрації, виконувачу обов’язків начальника одного з Департаментів Сумської обласної військової адміністрації та директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні коштами, призначеними на відбудову знищеної окупантами інфраструктури в м. Охтирка (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року посадовці Сумської обласної військової адміністрації розробили схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Без відкритих тендерних торгів вони уклали договір на проведення будівельних робіт із підконтрольним товариством з обмеженою відповідальністю.

Після виконання ремонтних робіт у багатоквартирному житловому будинку в м. Охтирка, який був пошкоджений внаслідок обстрілів окупантів, директор товариства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищують ринкові.

Відповідно до висновків спеціалістів розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок злочинних дій підозрюваних, складає 1 млн 410 тис грн.

Виконувач обов’язків начальника Департаменту Сумської обласної військової адміністрації та директор товариства з обмеженою відповідальністю відповідатимуть ще й за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування – СБУ.