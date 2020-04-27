Керівництво втекло, ми залишилися самі, – мешканка гуртожитку Вишневого про спалах COVID-19

Про ситуацію у гуртожитку Вишневого, корупційні схеми під час карантину, послаблення обмежень в Україні та становище, в якому опинився бізнес – у програмі "Після всього" розповіли мешканка гуртожитку Вишневого Оксана Коваленко, керівника Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов, "слуга народу" Галина Третьякова та голова спілки захисту українських підприємців Сергій Доротич.

Детальніше – читайте та дивіться у програмі "Після всього" на 24 каналі.

До теми Страшно, але діватись нікуди, – мешканець гуртожитку у Вишневому про життя на ізоляції

Коваленко підкреслила, що місцева влада робить все можливе, аби підтримати мешканців гуртожитку. Проте мусить діяти у межах своїх повноважень, видає відповідні накази та розпорядження.

Керівництво ці розпорядження взагалі не виконує. Ми самі все робимо, купляємо лампи... А вони просто від нас втекли і перешкоджають виконанню офіційних вказівок навіть на рівні влади,

– запевнила жінка.

Й додала, що місцева влада, зокрема, забезпечує їх продуктами, ліками та засобами особистої гігєни. Проте вона не може втручатися, наприклад, у господарювання гуртожитку.

"Керівництво втекло ще тиждень тому. Я лише сьогодні (27 квітня – 24 канал) побачила пана Надуєва. Приїхав, аби встановити унітаз. Це смішно звучить на всю країну, але, вибачте, це дійсно так. Його взяли "за вуха" і привели сюди керівники районної та міської рад", – зазначила Коваленко.



У гуртожитку Вишневого стався спалах COVID-19 / Фото з телеграм-каналу Teza

Вона також наголосила, що санітарні норми у гуртожитку – порушені. У багатьох кімнатах протягом тривалого часу не вмикається світло, а гарячу воду відключили вже давно.

Яка ситуація з коронавірусом у гуртожитку?Серед 80 хворих у гуртожитку Вишневого – 16 дітей віком до 17 років, найменшій зараженій дівчинці усього пів року. COVID-19 вивили у 2 працівників гуртожитку: прибиральниці та коменданта. Померлі – жінка і чоловік 47 років.



Наразі 3 мешканців гуртожитку перебувають у лікарні. Решта хворих – залишилися на самоізоляції у Вишневому. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування. За дотриманням карантину стежить Національна гвардія.

Про звільнення Іонова

Нещодавно з'явилася інформація про те, що керівника Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максима Іонова звільнили. Проте, як чиновник повідомив 24 каналу, особисто жодних заяв він досі не отримував і наразі перебуває на посаді, принаймні до 4 травня.

Що чиновник вважає причиною свого звільнення – читайте тут.

Про послаблення карантину в Україні

"Слуга народу" Галина Третьякова переконана, що карантинні заходи, запроваджені для боротьби з COVID-19 в Україні, є надто неліберальними. За її словами, експерти і політики нагнітають страх, використовуючи статистику та європейські дані. Проте ці методології не завжди є відпрацьованими, адже цивілізація зіштовхнулася з такою інфекцією вперше.

Які карантинні обмеження, на її думку, потрібно послабити – читайте тут.

Про вимоги підприємців

Голова спілки захисту українських підприємців Сергій Доротич підкреслив, що влада порушує рівні правила ведення бізнесу, гарантовані 42 статтею Конституції. Адже під час карантину великі мережі, фактично, монопольно отримують надприбутки за свою діяльність. Натомість мікропідприємець не може провадити таку діяльність, і зачинений на карантин.

Детальніше про вимоги підприємців до влади – читайте тут.