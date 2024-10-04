"Джекпот": у мережі показали тумбочку з грошима глави МСЕК з Хмельниччини

На Хмельниччині правоохоронці викрили на корупції керівницю МСЕК та її сина – керівника пенсійного фонду у Хмельницькій області. У них вдома було знайдено 6 мільйонів доларів готівкою.

Грошей в їх оселі було настільки багато, що їх було ніде складати. Зокрема, одним з місць сховку стала тумбочка, яка доверху була забита американськими доларами.

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Як син голови МСЕК реагував на обшуки

На Хмельниччині ДБР провело обшуки у квартирі керівниці МСЕК і її сина, який очолює обласне управління Пенсійного фонду.

У їхній квартирі правоохоронці виявили 6 мільйонів доларів готівкою. Гроші були буквально всюди. Зокрема, частину готівки було складено до однієї з тумбочок.

Цікавим є те, що без лому її не вдалося відкрити. Зауважимо, що на відео видно, що там є замок, тому її могли закрити на ключ. Проте, є ймовірність, що тумбочка була заблокована через кількість готівки, яка там була.

Скільки готівки знайшли в тумбочці правоохоронці: дивіться відео

На відео чути, як правоохоронці запитують сина голови МСЕК, чи можна виламати шухляду.

Да, ну а який вихід. Обережно просто якось намагайтеся,

– відповів син.

Коли шухляда все ж відкрилася, вона була доверху заповнена готівкою. Коментуючи побачене, хтось за кадром назвав це "джекпот".