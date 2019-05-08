Кернес хоче повернути ім’я сталінського маршала Жукова одному з проспектів Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова.

Кернес пообіцяв, якщо ці петиції наберуть необхідні 5 тисяч голосів, то він зробить усе залежне від міської влади, аби втілити ці пропозиції в життя.

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На цей намет на площі Свободи (намет зі збору допомоги українським військовим) дивитися справді вже неможливо. Брудний, з якимись фрагментами снарядів, сам вже теж вибухав не один раз. Особисто я – за те, щоби його прибрати,

– написав мер Харкова у Facebook.

З проспектом, який на сьогодні носить ім’я генерала Петра Григоренка, за словами Кернеса, дедалі складніше.

"Обидва – гідні увічнення. Але запитайте тих небагатьох ветеранів – кого вони називали маршалом перемоги? І, звичайно ж, його заслуги в розгромі фашизму переоцінити неможливо. Висновок – харків'яни! Я закликаю вас підтримати ці петиції", – зазначив Кернес.



Сталін і Жуков