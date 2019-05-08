23:55
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Кернес хоче повернути ім’я сталінського маршала Жукова одному з проспектів Харкова

      493 Читать новость на русском
      Кернес хоче повернути ім’я Жукова одному з проспектів Харкова
      Кернес хоче повернути ім’я Жукова одному з проспектів Харкова / Колаж 24 канал

      Мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова.

      Кернес пообіцяв, якщо ці петиції наберуть необхідні 5 тисяч голосів, то він зробить усе залежне від міської влади, аби втілити ці пропозиції в життя.

      Читайте також: Головні міфи і правда про Другу світову війну

      На цей намет на площі Свободи (намет зі збору допомоги українським військовим) дивитися справді вже неможливо. Брудний, з якимись фрагментами снарядів, сам вже теж вибухав не один раз. Особисто я – за те, щоби його прибрати,
      – написав мер Харкова у Facebook.

      З проспектом, який на сьогодні носить ім’я генерала Петра Григоренка, за словами Кернеса, дедалі складніше.

      "Обидва – гідні увічнення. Але запитайте тих небагатьох ветеранів – кого вони називали маршалом перемоги? І, звичайно ж, його заслуги в розгромі фашизму переоцінити неможливо. Висновок – харків'яни! Я закликаю вас підтримати ці петиції", – зазначив Кернес.

      Сталін і Жуков
      Сталін і Жуков

       

      blog_ava
      Зеленський показав українцям символічне фото у День пам'яті та примирення
      сьогодні
      3218
      Теги: Новини України Новини політики Історія Геннадій Кернес Новини Харкова СРСР Декомунізація
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      сьогодні , 22:02 Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      1899
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      сьогодні , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Наталя Ромашова 849
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      сьогодні , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 722
      Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      сьогодні , 21:02 Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      Євгенія Мазур 2154
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук