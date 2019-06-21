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      Кернес підписав рішення про перейменування проспекту іменем Жукова

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      Геннадій Кернес
      Геннадій Кернес / obozrevatel.com

      Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що вже підписав рішення міськради про повернення нинішньому проспекту Григоренка колишню назву маршала Жукова, яка була ще до декомунізації.

      Кернес підтвердив це по телефону кореспонденту "МедіаПорта".

      Важливо: Перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження

      У розмові він порадив дивитися рішення на сайті міськради. Проте в Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, але без підпису міського голови.

      На таке зауваження журналіста Кернес відповів питання: "якщо є печатка, значить, є підпис".

      Скріншот документа про рішення міськради щодо проспекту Григоренка
      Скріншот документа про рішення міськради щодо проспекту Григоренка

      Рішення про перейменування проспекту іменем Жукова депутати міськради розглянули 19 червня. Так, "за" проголосували 59 депутатів, проти – 13. Ще 13, включно із самим Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, не голосували.

      Що відомо про перейменування проспекту в Харкові іменем Жукова?

      8 травня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова. Кернес пообіцяв, якщо ці петиції наберуть необхідні 5 тисяч голосів, то він зробить усе залежне від міської влади, аби втілити ці пропозиції в життя.

      Проти повернення проспекту імені Жукова виступили громадські активісти. Зокрема, вони пікетували з'їзд партії "Довіряй ділам" Кернеса і мера Одеси Геннадія Труханова та знесли бюст Жукову, розташований на проспекті Григоренка.

      Чому перейменування проспекту на ім’я Жукова порушує закон? Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Однак, його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Жуков
      Маршал Георгій Жуков

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

      Дивіться відео від 24 каналу про те, хто такий маршал Жуков:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Геннадій Кернес Новини Харкова Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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