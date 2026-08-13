Керолайн Левітт покидає посаду речниці Білого дому: що сталося

У Вашингтоні готуються до кадрових змін у команді американського президента. Одне із найвпливовіших облич адміністрації, речниця Білого дому Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці серпня.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social та сама Левітт в X.

Що відомо про зміни щодо посади Левітт

"Наша чудова речниця Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці місяця (серпня – 24 Канал), щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, рішення, яке я повністю розумію та поважаю!" – зазначив американський президент.

За словами Трампа, Левітт надалі виконуватиме роль однієї з головних зовнішніх радниць і залишатиметься впливовим голосом у Республіканській партії в межах підготовки до проміжних виборів.

"Поки ми працюємо над тим, щоб кинути виклик історії та остаточно виграти проміжні вибори. Керолайн була справжнім лідером у Білому домі та виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та волю з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання 2024 року", – додав Трамп.

Сама речниця подякувала Трампу за півтора року перебування на своїй посаді.

Вона зазначила, що "великою гордістю" говорила про "численні історичні досягнення цієї адміністрації".

І мені подобалося притягувати ліберальні ЗМІ до відповідальності та забезпечувати, щоб американський народ почув правду про успіхи президента Трампа,

– додала Левітт.

За її словами, вона почувала себе поганою матір'ю, тому прийняла "гірко-солодке рішення" залишити Білий дім і розпочати новий етап життя.

Я завжди залишатимуся активним захисником MAGA та Республіканської партії. Наша країна стикається з екзистенційною загрозою з боку дедалі екстремістської Демократичної партії, яка прагне знищити все прекрасне в Америці, і я вважаю, що всі ми, хто піклується про цю країну, повинні боротися з цією загрозою. Моя боротьба вступає в нову фазу, але вона ще далеко не закінчена,

– йдеться у дописі Левітт.

Нагадаємо, що у квітні вона оголосила, що йде у декрет. Він тривав кілька тижнів, після чого речниця повернулася до роботи. Але зрештою нею було прийнято рішення зайнятися вихованням дітей.