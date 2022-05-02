Керував операцією із захоплення Києва: командувачу окупантів повідомили про підозру

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку, який керував Східним військовим округом збройних сил Росії.

Підозра російському генерал-полковнику

Генпрокурорка зазначила, що цей російський генерал-полковник очолює угруповання "Схід". Саме він брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію північних областей України.

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Саме він керував військовою операцією зі спроби захоплення столиці із західного напрямку,

– наголосила Венедіктова.

За її словами, зібрані Офісом Генпрокурора дані стали підставою для повідомлення Олександру Чайку про підозру у веденні агресивної війни проти України з метою порушення її територіальної цілісності.

Злочини під час перебування в Україні

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з оперативними співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції в ході слідчих дій на території Київської області встановили, що генерал-полковник протягом двох тижнів березня 2022 року перебував у селі Здвижівка Бучанського району.

В цьому населеному пункті у дитячому садку він влаштував штаб, звідки керував окупаційними військами. А в селі Катюжанка на захопленому стадіоні вручав російським військовим злочинцям державні нагороди РФ.

"Їхні "подвиги" ми зараз розслідуємо, перевіряючи генерала та його армійців на причетність до вчинення також воєнних злочинів проти мирного населення Київщини та інших регіонів України", – сказала генпрокурорка.

Звірства росіян на Київщині будуть покарані

Українські розвідники повідомили, що дізналися імена майже усіх російських окупантів, які скоювали злочини проти нашої держави та цивільного населення. У відомстві наголошують, що жодному військовому злочинцю не вдасться сховатися від покарання.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що вироки щодо воєнних злочинів Росії винесуть, на жаль, не скоро – мине щонайменше 1 – 2 роки. До розслідування на Київщині долучився Міжнародний кримінальний суд та прокурори з Литви та Польщі. Місце злочинів особисто відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду.

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