Чоловік зробив собі кінські очі, котячий ніс і собачі вуха: тепер хоче стати кіборгом

Чоловік із Колумбії настільки змінив свій зовнішній вигляд, що тепер місцеві жителі називають його "богом". Він вже відтворив на собі риси тварин і тепер хоче перетворитися на "справжнього кіборга".

45-річний колумбієць Кейм Мортісс справжній фанат екстремальних модифікацій тіла. Кейм вважає, що він наймодифікованіший у своїй країні та третій у Латинській Америці.

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Чоловік набив сотні татуювань та зробив собі тваринні риси

Мортісс почав змінювати свій образ у 22 роки. За цей час він набив сотні татуювань, зробив 54 пірсинги, вставив 39 силіконових і тефлонових імплантатів, 3 шкірні імпланти, електронний імплантат й навіть тричі вдався до шрамування.

Також через любов до тварин він вирішив відтворити у собі різні їхні риси. Зокрема він зробив татуювання на очах, щоб мати погляд, як у коня й провів операцію на носі, щоб він виглядав, як котячий. Також він роздвоїв собі язик, як у змії й перетворив свої вуха на собачі. На руках він зробив ефект шкіри крокодила за допомогою тату та імплантів.

Тепер він хоче додати собі здібності робота

Після "тваринних" перевтілень Кейм Мортісс хоче вивести свою трансформацію на новий рівень й стати "кіборгом". Він вбудував у себе електронний імплантат, який може зберігати відео, музику, фотографії та файли. Кейм сподівається одного разу пристосувати свій імплант так, щоб відчиняти ним свій будинок і сейф.

Я продовжу свою еволюцію з погляду татуювань, а трансформація тіла – це пристрасть і мій спосіб життя. Я живу своїм чином і поклоняюсь своєму тілу. Бо я – мистецтво. Далі я поставлю ще кілька імплантатів у голову, обличчя та груди, кілька трансдермальних імплантатів, які я зробив спеціально для себе. Я хотів би порадити людям, які думають про зміни зовнішності, дуже серйозно подумати про це. Це не гра. У них будуть проблеми із сім'єю та суспільством,

– зізнався він.

Через зовнішність Кейм став об'єктом ненависті та переслідування, особливо з боку вірян місцевої церкви. Тож він закликає людей не судити інших через зовнішність.