Туди негайно виїхала швидка допомога, проте ситуація виявилася складнішою, ніж очікували. Детальніше про це розповіли в харківському Центрі екстреної медичної допомоги.

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Чому не могли до нього добратись

Медики зазначили, що виклик їм надійшов майже о півдні 9 січня та вони негайно туди вирушили. Травмований 63-річний чоловік є працівником садового товариства в Харківському районі, де це сталося.



Медики, які працювали на цьому виклику / Фото Центру екстреної медичної допомоги Харківщини

Проте добратися до людини пошкодженими кінцівками не вдалося через незадовільні погодні умови. Швидка не змогла туди доїхати, оскільки спіткнулися не лише з бездоріжжям, а й ожеледицею. Тому туди викликали й рятувальників ДСНС.

Завдяки плідній співпраці екстрених служб чоловік вчасно отримав медичну допомогу. Постраждалого було шпиталізовано. Бажаємо чоловікові скорішого відновлення та бути дуже обережним при роботі із такою небезпечною технікою,

– зазначили медики.

Окрім цього, фельдшери висловили подяку співробітникам ДСНС. Адже без них, цей порятунок би не вдався.



Рятувальники приїхали до порізаного чоловіка / Фото Центру екстреної медичної допомоги Харківщини

Інший порятунок харківських лікарів

24 листопада в Центру екстреної допомоги розповіли про те, як знайшли непритомного чоловіка. Він мав явні ознаки обмороження та багато різних травм.

Фельдшери змогли його реанімувати – відновити серцево-легеневу. Після цього потерпілого одразу відвезли до лікарні.

Читайте повний текст допису Центру екстреної допомоги та медицини катастроф:

Несприятливі погодні умови та розмиті шляхи не зупиняють бригади ЕМД на шляху до хворих або постраждалих. Так, 09.01.22 р. о 11:51 до служби "103" надійшов виклик до одного із садових товариств Харківського району Харківської області. Екстреної медичної допомоги потребував 63-річний чоловік, який під час роботи з бензопилою, з необережності, отримав різані рани нижніх кінцівок. Через бездоріжжя та ожеледицю, бригада ЕМД не змогла самостійно під’їхати до адреси виклику. Тож на допомогу медичним працівникам були викликані рятівники ДСНС. Завдяки плідній співпраці екстрених служб чоловік вчасно отримав медичну допомогу. Постраждалого було шпиталізовано до лікувального закладу. Бажаємо чоловікові скорішого відновлення та бути дуже обережним при роботі із такою небезпечною технікою. Дякуємо нашим друзям та партнерам з ДСНС за плідну співпрацю.