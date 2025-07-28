Білоруські хакери атакували російський "Аерофлот": скасовано десятки рейсів
- Білоруські хакери Silent Crow і "Кіберпартизани BY" взяли відповідальність за кібератаку на "Аерофлот", що призвела до скасування близько 50 рейсів.
- Хакери заявили, що вони проникли в корпоративну мережу "Аерофлоту", отримали доступ до історії перельотів, систем контролю за персоналом, та записів телефонних розмов.
Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" повідомила про скасування та затримку десятків рейсів через "збій у роботі інформаційних систем". Відповідальність за масштабну кібератаку взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і "Кіберпартизани BY".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Silent Crow.
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Що відомо про кібератаку на "Аерофлот"?
В "Аерофлоті" заявили, що у роботі інформаційних систем стався збій – через це "сервіси можуть працювати некоректно". При цьому конкретної причини збою представники компанії не розкрили.
У московському аеропорту "Шереметьєво", головному хабі "Аерофлоту", утворився значний затор із пасажирів. За повідомленнями російських телеграм-каналів, сотні людей не змогли вилетіти через масові скасування рейсів.
Зазначається, що "Аерофлот" скасував вже близько 50 рейсів.
Тим часом хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що в ході операції, яка тривала близько року, вони проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії.
За словами самих хакерів, їм вдалося повністю скомпрометувати та знищити внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту".
Всі ці ресурси тепер недоступні чи знищені, відновлення вимагатиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки – стратегічні,
– йдеться в заяві.
Варто зазначити, що хакерська група Silent Crow раніше вже брала на себе відповідальність за кібератаки, зокрема, за злам бази даних Росреєстру.