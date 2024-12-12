"Країни Росія більше не існує": хакери ГУР "привітали" росіян з Днем конституції

У четвер, 12 грудня, у Росії святкують День Конституції. У цей день фахівці Головного управління розвідки також привітати окупантів.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

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ГУР атакувало вебресурси ворога у День конституції ворога

Так, фахівці ГУР встановили повний контроль над вебсерверами офіційних урядових порталів Росії – сайту державної думи, сайту конституційного суду, а також офіційної вебсторінки Нижньоновгородського обласного суду.

Зокрема, з нагоди Дня конституції Росії кіберспеціалістами ГУР на сайті держдуми було вивішено банер зі словами "Країни Росія більше не існує".

Сайт конституційного суду рф взагалі був заблокований та видавав користувачам "помилку" при спробі увійти на нього. DDoS-атака на дані вебресурси рф повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери,

– уточнило джерело.

Атака на сайт держдуми Росії / фото надані 24 Каналу

Російські пропагандисти підтвердили атаки на російські ресурси. Вони тиражували повідомлення від влади про те, що "організована група хакерів завдала удару, вивела з ладу сервера сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних".