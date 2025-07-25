Знищено дані на "урядових" серверах: ГУР завдало "цифрового" удару по окупаційній владі Криму

Внаслідок успішної спецоперації кіберфахівці Головного управління розвідки отримали повний доступ до серверів з усією документацією окупаційної влади Криму.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР.

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Що відомо про "цифровий" удар по окупаційній владі Криму?

За даними співрозмовника в розвідці, масштабна операція тривала кілька днів. Потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

Поки окупанти з’ясовували причину "падіння" урядових сервісів та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на ТОТ АР Крим та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як система електронного документообігу "ДІАЛОГ", Система електронного документообігу "СЭД", "Дело", система бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", "Directum" та "АТЛАС",

– повідомило джерело в розвідці.

Як розповів співрозмовник в ГУР, протягом двох днів було викачано 100 Тб даних з документацією так званого "Правітєльства Рєспублікі Крим". Зазначається, що серед документів є дані з грифами "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання окупаційних військ на півострові.

"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо “подяку” за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", – додав співрозмовник у розвідці.

Після того, як було скопійовано цінну інформацію, кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади на ТОТ АР Крим.

Успішну операцію українських хакерів в Криму вже помітили в Москві. Так, в Держдумі Росії вже назвали це елементами "гібридної війни". Тим часом в окупаційному Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму відзначили, що "технічні фахівці проводять усі необхідні заходи з відновлення. Однак деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами".

"Цифровий" удар по окупаційній владі Криму / Фото джерел 24 Каналу в ГУР

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. Це дозволило на деякий час паралізувати внутрішній документообіг.