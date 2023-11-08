Кіберфахівці СБУ виграють війну у російських хакерів, – експерт

Росія максимально збільшила кількість кібератак на Україну, але СБУ перемагає російських хакерів у кібервійні.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Спецслужби Росії зняли своїх хакерів з більшості напрямків і зосередили на роботі проти України. Тому, коли ви читаєте визначення про Україну, як про світовий кіберщит – це не перебільшення. Тільки за 10 місяців цього року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тисячі кібератак з боку Росії,

– акцентує експерт.

Голобуцький підкреслює, що однією зброєю росіян є боти та ботоферми. "З початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ заблокувала уже 76 ботоферм загальною потужністю понад 3 мільйони акаунтів! Причому росіяни очевидно збираються нарощувати свої потужності. За словами керівника кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка, в низці освітніх закладів Росії вже викладають предмет "кібератаки на цивільну інфраструктуру" і хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. За таких умов важливо, що СБУ готується до цього виклику", – вважає політолог.

"Від російських хакерів світ страждає давно. Список жертв чималий – від італійського прем’єра до банківської системи деяких країн ЄС. І те, що українці кібератак на собі не відчувають, попри всі зусилля росіян, значне наше досягнення у кібервійні", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше, керівник кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк повідомив, що СБУ успішно протидіє ворогу у кіберпросторі, регулярно відбиваючи масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомунікаційні компанії тощо.