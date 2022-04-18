Кіберзлочинці використовують тему маріупольської "Азовсталі": нова атака на держорганізації

Українці переживають за український Маріуполь. Російські хакери використовують це у власних інтересах.

Так, на державні організації України була здійснена нова кібератака. Тепер використовують тему маріупольської "Азовсталі".

Зауважте Anonymous хакнули сайт "Росатому": злито гігабайти даних

Нова атака на держорганізації України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила розповсюдження електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування Азовсталі".

В електронному листі прикріплено додаток у вигляді XLS-документу "Військові на Азовсталі.xls", що містить макрос.

Якщо відкрити документ та активувати макрос – комп'ютер уразиться шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Тож в жодному разі не відкривайте подібних листів!

Зверніть увагу – Після атаки Anonymous: у Росавіації документообіг переходить у паперовий формат: дивіться відео