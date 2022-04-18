Кіберзлочинці використовують тему маріупольської "Азовсталі": нова атака на держорганізації
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
Українці переживають за український Маріуполь. Російські хакери використовують це у власних інтересах.
Так, на державні організації України була здійснена нова кібератака. Тепер використовують тему маріупольської "Азовсталі".
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Нова атака на держорганізації України
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила розповсюдження електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування Азовсталі".
В електронному листі прикріплено додаток у вигляді XLS-документу "Військові на Азовсталі.xls", що містить макрос.
Якщо відкрити документ та активувати макрос – комп'ютер уразиться шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Тож в жодному разі не відкривайте подібних листів!