Кіберзлочинці використовують тему маріупольської "Азовсталі": нова атака на держорганізації

18 квітня 2022 , 20:53
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Джерело:

телеграм Держспецзв'язку

Українці переживають за український Маріуполь. Російські хакери використовують це у власних інтересах.

Так, на державні організації України була здійснена нова кібератака. Тепер використовують тему маріупольської "Азовсталі".

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Нова атака на держорганізації України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила розповсюдження електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування Азовсталі".

В електронному листі прикріплено додаток у вигляді XLS-документу "Військові на Азовсталі.xls", що містить макрос.

Якщо відкрити документ та активувати макрос –  комп'ютер уразиться шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Тож в жодному разі не відкривайте подібних листів!

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Автор: Марта Касіянчук