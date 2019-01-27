09:26
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Повернись живим

      Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди

      304
      Кіборг Іван Шостак
      Кіборг Іван Шостак

      Чотири роки тому, у січні 2015-го, російські телеканали показали більше схоже на допит інтерв'ю з пораненими "кіборгами".

      – Бригада какая? 
      – Та я не знаю. Какую давали – такую и возил. 
      – Какой приказ был отдан последний?
      – В смысле? Отвозить людей. 
      – Куда?
      – В аэропорт.

      Діалог вище – частина "розмови" солдата 80-ї бригади Івана Шостака на псевдо "Доберман" з так званим журналістом пропагандистського телеканалу LifeNews. На відео чутно, як за кадром хтось із наших військових стогне, через силу промовляючи: "Боляче".

      Читайте також: Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця

      На записі, розтиражованому по всіх телеканалах РФ, Ваня нічого не скаже про підрозділ і кількість особового складу. У лютому того ж року його, як і інших важких поранених, обміняють. За ліву руку "Добермана", придавлену плитами після підриву в ДАПі, лікарі боротимуться приблизно півроку, проте на реабілітації у Німеччині кінцівку все ж ампутують по лікоть.

      Шостак був мобілізований влітку, служив механіком-водієм. На територію Донецького аеропорту прибув під час запеклих боїв у січні 2015-го: висадив з МТЛБ десантників, а потім у "мотолигу" поцілили бойовики. "Доберман" дивом вижив. А його напарник, теж солдат 80-ки, Володимир Трух, на жаль, загинув. За кілька днів після цього окупанти підірвуть термінал. І ще за кілька Шостак потрапить у полон.

      Це відео, як і той страшний період, Ваня згадує неохоче. Цього року він відмовив в інтерв'ю всім українським телеканалам. Каже, втомився від щорічної "січневої уваги" та щиро мріє, щоб про військових, незалежно від дат, незалежно від того, де й коли вони воювали, пам'ятали завжди.

      Він поговорив зі мною телефоном, я планувала виписати "хоч якийсь коментар". Але є випадки, коли коментарі зайві. Просто знайте: Ваня не втік з країни, не розчарувався у всіх і вся, не проклинає той день, коли потрапив до війська, не очікує допомоги "згори", розраховує лише на себе. Він протезований, але протез вдягає рідко – каже, більше заважає, ніж допомагає.

      "Доберман" працює там, де й до війни, – у будівельній компанії. Двоє його дітей ходять до школи, дружина працює вихователем у дитячому садочку. Як і планував, Ваня знову сів за кермо. Він не бідкається, просто не звик до такого. У Вані все добре.

      Читайте також: Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні

      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Публікації Війна Донецький аеропорт Кіборги
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      сьогодні , 09:04 Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      3427
      Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
      сьогодні , 08:40 Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
      Повернись живим 304
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      26 січня , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 556
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      26 січня , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 2746
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      26 січня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 4164
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук