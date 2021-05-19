"Кіборга", якому загрожувала екстрадиція в Росію, відпустили з-під варти

Захисника Донецького аеропорту Леоніда Чемоданова – позивний "Зелений" – 19 травня випустили з-під варти. Напередодні його затримали житомирські правоохоронці.

Україна не видасть Росії добровольця ДУК "Правий сектор". Про це клопотало Міністерство у справах ветеранів, адвокати та громадськість.

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Житомирська прокуратура відмовилася від обвинувачень проти Леоніда й добровольця випустили на волю,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Леоніда Чемоданова

Ветерана затримали 18 травня у межах справи про незаконне зберігання групою осіб зброї й боєприпасів. За даними слідства, чоловік незаконно привіз із зони бойових дій на Донбасі зброю і зберігав її в гаражі.

З'ясувалося, що "кіборг" є громадянином Росії, якого у 2009 році засудили за розбій та розшукують через Інтерпол. За словами Чемоданова, він переїхав в Україну ще до війни і пішов на фронт з самого початку російської агресії.

У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не будуть екстрадувати "кіборга" у Росію.

"Зелений" захищав Донецький аеропорт та селище Піски від проросійських бойовиків.