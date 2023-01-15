Друг, який завжди був поруч, – Зеленський відреагував на смерть Вахтанга Кікабідзе

На 84 році життя 15 січня не стало грузинського артиста Вахтанга Кікабідзе. Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть друга України.

Саме Радянський Союз приніс Кікабідзе славу і гроші. Однак артист всім серцем ненавидів Кремль.

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Президент відреагував на смерть Кікабідзе

У день смерті грузинського артиста глава держави опублікував спільне з ним фото зі словами співчуття.

Вахтанг Кікабідзе. Друг, який завжди був поруч. Велика людина великого народу. Легенда, на яку ми всі рівнялись. Світла пам'ять митцю та співчуття близьким,

– написав Зеленський.

У 2013 році Вахтанг Кікабідзе отримав звання народного артиста України.



Зеленський та Кікабідзе / Фото з телеграму президента

Позиція Кікабідзе щодо України

Через вторгнення Росії у Грузію Кікабідзе з 2008 року не відвідував територію країни-агресорки. Окрім цього, він відмовився від російського ордену Дружби.

Ще у 2014 році артист активно підтримував Україну та засуджував дії Росії. Тоді він заявляв, що якби був молодим, то долучився б до антитерористичної операції на Сході. Наступного року Кікабідзе виступив у Києві, присвятивши концерт пам'яті Небесної сотні.

Після початку повномасштабного вторгнення грузинський артист спрямував гроші, отримані за концерт у Батумі, на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ. Він придбав мікроавтобус із сухпайками для українських військових.

Також Кікабідзе заявляв, що ця мерзенна війна, яку розпочала Росія, закінчиться поразкою для окупантів. Він називав кремлівського диктатора Владіміра Путіна "політиком чорної сили" і зазначав, що Росії потрібна "свіжа кров" та зміна влади.