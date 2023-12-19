Кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку, - Зеленський

19 грудня президент Зеленський взяв участь у пресконференції з представниками ЗМІ. Глава держави розповів про військову допомогу від партнерів.

Президент України повідомив, що цієї зими Україну захищатимуть кілька нових систем Patriot, передає 24 Канал.

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Україна отримає нові засоби ППО

За словами Зеленського, наша держава отримає від союзників нові засоби протиповітряної оборони Patriot. Про кількість озброєння, а також хто саме його надасть президент не уточнив.

Нагадаємо, що Зеленський 19 грудня розпочав пресконференцію за участі щонайменше 200 представників ЗМІ. Глава держави розповість про підсумки 2023 року.

Про що ще говорив Зеленський

Президент України висловив упевненість, що Україна таки отримає допомогу від США.

Я впевнений, що США нас не зрадять і все обіцяне буде виконано,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Конгрес США досі не ухвалив пакет додаткового фінансування союзників. зокрема України. Цьому на заваді став опір республіканців з Палати представників, які виступили за розділення допомоги Ізраїлю та України. А згодом розгляд законопроєкту заблокували на рівні Сенату через суперечку демократів і республіканців щодо стіни на кордоні з Мексикою.