Після цього виявилося, що 2 з них були неповнолітніми. До правоохоронців щодо інциденту звернулися приблизно о 20 годині вечора.

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Викрали телефон і пішли

29-річний потерпілий повідомив патрульним, що його не лише побили, а й пограбували. Мовляв, також перед втечею забрали телефон.

Він вказав патрульним на компанію, яка була в цей момент на вулиці Глінки. Правоохоронці одразу дізналися, що підозрюваним 13, 14, 18 та 20 років. Тому на місце одразу викликали не лише слідчих, а й батьків неповнолітніх хлопців.

При поверхневому обшуку в найстаршого хлопця вилучили викрадений телефон. Окрім цього, в них знайшли кийок, яким могли завдавати удари. Після затримання юнаків повезли до відділку поліції.

Підлітки, яких затримали та їхній кийок / Фото Патрульної поліції Дніпра