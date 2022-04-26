Кілька прильотів, ФСБ в теробороні та полонені окупанти:як минула доба на Дніпропетровщині

Нині закінчується 62 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Голова Дніпропетровської обласної ради підбив підсумки 26 квітня.

Він зауважив, що Дніпропетровщина надійно захищена й область повністю готова до оборони. І якщо окупанти захочуть наступати на Кривий Ріг, то це погано для них закінчиться.

До теми Росіяни гатили з мінометів по Есманській громаді на Сумщині

Лукашук зауважив, що якщо наступ відбудеться, він стане останнім в житті для ворогів.

Щодо можливого наступу на Кривий Ріг можу сказати, що це погана ідея. Російські окупаційні війська планують вийти на адміністративні межі Херсонської області. Але тільки протягом доби на півночі Херсонщини орки втратили більше сімдесяти чоловік особового складу і склад боєприпасів. Тож для них цей наступ, якщо він відбудеться, стане останнім в житті,

– зауважив він.

Росіяни обстріляли Криворіжжя касетними боєприпасами

Нині в у Криворізькому районі на городи місцевих жителів прилетіли два ворожих касетних боєприпаси. На щастя, ніхто не постраждав. Будівлі та комунікації ушкоджень не зазнали.

Окрім цього, кілька "прильотів" ворожих снарядів зафіксували в Синельниківському районі на межі з Запорізькою областю та Донеччиною. Так само в поля, постраждалих немає.

СБУ виявила агента ФСБ в лавах тероборони

Нині, 26 квітня, в лавах сил тероборони Дніпропетровщини СБУ виявила агента ФСБ. Той мав завдання передавати ворогу інформацію щодо обороноздатності області.

Цікаво, що СБУ знали про наміри чоловіка заздалегідь, тож зраднику надавали неправдиві дані. Наразі він під вартою.

На кордоні з Дніпропетровською областю взяли кілька окупантів

Окрім цього, неподалік Нововоронцовки, що на Херсонщині на самому кордоні з Дніпропетровською областю, ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців.

Як і сотні інших, загарбники приїхали "на навчання", потім отримали вказівку "рятувати мирне українське населення". Типова розповідь типових окупантів,

– сказав Лукашук.

До теми – легкою здобиччю Дніпро не буде, – Валетов