Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%: дослідження

Кількість білорусів, які не підтримують участь Республіки Білорусь у війні проти України, зросла до 97%.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

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Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі – лише 3% громадян за війну в Україні.

За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня до 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".

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