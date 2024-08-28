Кількість дронів в ЗСУ зросла в рази: в батальйоні ударних БпАК "Ахіллес поділились деталями

Силами оборони України на фронті застосовується понад 170 зразків безпілотників. Щодо нічних FPV-дронів, то ЗСУ наближаються до паритету з ворогом. "Нічні бомбери" української розробки противник намагається повторити, але українські засоби за своїм технологічним розвитком випереджають ворожі.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що є ще низка революційних засобів, які мають систему штучного інтелекту, автонаведення та допомагають обходити РЕБ-захист противника і ефективніше знищувати різні ворожі цілі.

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Противник вдосконалюється, забезпечуючи себе розвідзасобами

Федоренко зазначив, що стосовно розвідувальних засобів типу "Крило" у противника налаштована доволі серйозна лінія виробництва, проведення їхньої модернізації. Вони виконують різні завдання, основне – розвідка українських бойових порядків з подальшим коригуванням вогневих засобів, ударних БПЛА, наприклад "Ланцетів".

Вони направлені на знищення української техніки, артилерійських засобів, систем ППО. В цьому напрямку противник вдосконалюється, виробництво для забезпечення окупаційних військ такими засобами перебуває на високому рівні.

Натомість при нестачі ППО та озброєння Силам оборони України вдалося провести потужну роботу щодо збиття ворожих безпілотників за наявності українських безпілотних систем. Це відбувається на всій лінії бойового зіткнення і це суттєве технологічне зрушення та ювелірна реалізація на полі бою,

– зазначив Федоренко.

Сили оборони мають різноманіття ударних засобів

Військовослужбовець підкреслив, що в СОУ стало більше розвідувальних засобів, ніж це було влітку 2023 року. Якщо тоді в українських захисників не було нічого схожого на "Ланцет", були поодинокі ударні крила-камікадзе, які виконували завдання руками спеціальних підрозділів, то на сьогодні більшість підрозділів СОУ має різноманіття ударних засобів.

Вони не такі потужні як "Ланцети", але завдання свої виконують і ми отримали можливість бити вглибині бойових порядків противника, зокрема на території Росії. В цьому напрямку Україна розвивається дуже швидко,

– наголосив Федоренко.

В ЗСУ побільшало FPV-дронів

Якщо говорити про коптери Mavic для нічного застосування, то в противника на поточний момент їх більше. Федоренко пояснив, що це обумовлено суттєвим бюджетом, який Росія витрачає на такі безпілотники, а також її економічними партнерськими відносинами з Китаєм.

Стосовно FPV-дронів, влітку 2023 на складних напрямках на 1 наш такий дрон противник мав 5 – 7. На сьогодні співвідношення становить 1 до 1, 1 до 2, десь ми маємо навіть перевагу,

– розповів Федоренко.

Він зауважив, що цих засобів стало більше завдяки реалізації державних програм, роботі ВПК, приватних компаній, які працюють на оборонні замовлення, підтримці кожного українця.

Федоренко розповів, що батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр зараз виконує завдання на Харківщині, фронт залишається доволі активним та інтенсивним. Завдання в Харківській області у противника залишилось без змін, єдине в чому відмінність – він дещо втратив свою спроможність. Це обумовлено спільною роботою низки бригад ЗСУ, тилу та кожного українця, який продовжує допомагати Силам оборони України.