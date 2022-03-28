Кількість гуманітарної допомоги Україні починає зменшуватися, – заступник глави МОЗ

Вже понад місяць Росія знищує українські міста та вбиває мирних людей в різних куточках України. Світ допомагає не лише санкціями, але й гуманітарною допомогою, кількість якої останніми днями дещо зменшилася.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко.

Важливо Гуманітарна допомога зі Львова доставлена у Чернігів

Виступаючи на вантажному складі поблизу варшавського аеропорту імені Шопена під час доставки медичного обладнання за сприяння благодійної організації Direct Relief, Яременко сказав, що вдячний міжнародній спільноті за надану допомогу.

У вантажі, який прямував до України, було все: від металевих ліжок до марлі, інгаляторів від астми та кисневих концентраторів. Але вкрай потрібна була більша підтримка, додав Яременко, закликаючи інші організації долучитися до допомоги Україні.

За останній тиждень ми бачимо, що рівень гуманітарної підтримки трохи знизився. Ми сподіваємося, що це буде певна пауза, щоб знайти нові ресурси, і тому що російська агресія посилюється, і вони бомбардують мирних жителів,

– сказав він.

За даними ООН, війна, яку розв'язала Росія проти України спричинила гуманітарну кризу та зробила біженцями приблизно 10 мільйонів людей, тобто майже чверть населення країни.

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