Кількість нових хворих на коронавірус у США зросла на 70% – Голос Америки

Кількість нових випадків зараження на COVID-19 у США за останній тиждень зросла приблизно на 70%. Водночас летальних випадків побільшало на 26%. Згідно зі статистикою, приблизно 97% з госпіталізованих – не вакциновані.

Штам Дельта – домінантний. Саме він спричиняє більшість нових заражень.

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Влада США запевнила, що саме дезінформація щодо вакцинації, яку поширюють у соціальних мережах, сприяє зростанню смертельних випадків від інфекції.

Президент США Джо Байден зазначив, що соцмережі вбивають людей.

Шпигунський скандал довкола Pegasus

Ізраїльська фірма NSO Group розробила програму Pegasus, за допомогою якої спецслужби деяких країн могли роками стежити за журналістами, активістами й політиками. Такі дані опублікували у журналістському розслідуванні "Проєкт Pegasus".

В Україну доставили вакцину Moderna

В Україну 19 липня привезли 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Ця вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. У США запевнили, що продовжать допомагати Україні у боротьбі з коронавірусом.

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