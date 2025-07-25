Удар по Харкову: кількість постраждалих через атаку різко зросла
- Росія завдала удару керованою авіабомбою по туберкульозному диспансеру в Харкові.
- Наразі кількість постраждалих зросла до 12, чотирьох з них доставлено до медичних закладів.
Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по туберкульозному диспансеру у Харкові. Внаслідок цього є багато постраждалих, частина з них зараз у лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
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Що відомо про постраждалих у Харкові?
Орієнтовно об 11:38 росіяни вдарили керованою авіабомбою по Індустріальному району Харкова. Спершу місцева влада повідомляла про одного постраждалого, згодом кількість значно зросла.
Станом на 13:00 кількість постраждалих зросла до 12. Наразі до медзакладів направили чотирьох поранених осіб. За словами Синєгубова, рятувальна операція на місці удару триває і досі.
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Відомо, що КАБом пошкоджений третій поверх і дах будівлі туберкульозного диспансеру. Хвиля від вибуху пошкодила також ще один лікувальний заклад неподалік, а також приватний будинок.
Водночас інформація про те, куди влучила друга керована авіабомба, залишається невідомою. За даними місцевої влади, правоохоронці шукають, де вона могла впасти. Додаткові деталі вочевидь вкажуть згодом