Кількість загиблих українських дітей внаслідок агресії Росії значно зросла

Російські загарбники не лише нищать українські міста, але й позбавлять Україну майбутнього – її дітей. На жаль, кількість жертв російської агресії продовжує зростати.

За даними ​​ювенальних прокурорів, станом на ранок 11 червня понад 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, з них:

287 дітей загинуло,

понад 492 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 217,

Харківській – 132,

Київській – 116,

Чернігівській – 68,

Луганській – 53,

Херсонській – 52,

Миколаївській – 48,

Запорізькій – 30,

Сумській – 17,

місті Києві – 16,

Житомирській – 15.

Останні випадки загибелі та поранення дітей

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей у Маріуполі Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими Росії.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами Райгородка Донецької області 17-річної дівчини.

Загалом через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

У Львові презентували проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні"

10 червня у Львові відбувся Форум донорів. На ньому презентували проєкт Національного центру реабілітації "Незламні". Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він матиме потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх і виготовлятимуть.

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Планується, щорічно приймати у центрі понад 50 тисяч пацієнтів та проводити більше як 10 тисяч операцій. При цьому постраждалим не лише встановлюватимуть протези, там їх і виготовлятимуть.

Генеральний директор Першого медичного об'єднання Львова Олег Самчук повідомив, що українські спеціалісти вже придумали і в експериментальному режимі запустили роботизоване протезування. Зокрема, виготовили руку-робот, яка повністю замінює кінцівку. Наступного тижня її встановлюватимуть.

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