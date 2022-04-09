Кількість жертв окупантів буде неймовірною, – Фейгін про плани Путіна до 9 травня

Путін сподівається отримати хоч якийсь успіх у війні до 9 травня. Проте через звірства, які росіяни наробили на Київщині, його армії мало що може допомогти.

Наразі Путін поспішає, адже до 9 травня залишається місяць. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Не вірю, що за місяць, враховуючи те, як вони (росіяни – 24 канал) воюють, можна досягнути успіху", – заявив правозахисник.

Надто багато закладено в цю "операцію", покладались на швидкий успіх і якщо його не дати – кількість жертв буде оглушливою. Це вже не можна буде не помічати,

– сказав Марк Фейгін.

Нікого у полон брати не будуть, – Фейгін

Водночас він пов'язує звірства росіян в Бучі та інших містах з їхнім відчаєм. Крім того, що військове керівництво Росії заохочує своїх солдатів до звірств, вони не можуть зробити нічого Збройним Силам України – тому вбивають мирних.

"Така історія закінчиться для них (окупантів – 24 канал) дуже сумно, нікого у полон брати не будуть. Треба було хоча б головою подумати, чим це для них закінчиться і для тих, хто залишиться живим і братиме участь у битві на Сході", – зазначив Фейгін.

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