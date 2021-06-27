Кількість жертв внаслідок обвалу будинку у Маямі зросла вдвічі
27 червня 2021 , 21:12Читать новость на русском
Джерело:Deccan Herald
Американські рятувальники продовжують розшукувати безвісти зниклих після обвалу житлового будинку у Маямі. Станом на 27 червня кількість жертв зросла до 9 осіб.
Ще 4 тіла рятувальники знайшли під завалами. Про це заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лівайн Кава.
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Підтверджую, що кількість загиблих становить 9 осіб. Ми встановили чотирьох жертв і повідомили найближчих родичів,
– розповіла чиновниця.
Вона додала, що ще 1 постраждала особа померла у лікарні.
Зниклими безвісти наразі вважають ще 156 людей.
Що відомо про трагедію у Маямі
- 24 червня житловий багатоповерховий будинок обвалився у тій частині, де були розташовані 55 квартир. На місце події направили 80 рятувальних бригад.
- Президент США Джо Байден ввів у Флориді режим надзвичайної ситуації та виділив додаткові ресурси для ліквідації наслідків трагедії.
- 26 червня під завалами спалахнула пожежа. Місцеві чиновники казали, що загорання дуже глибоке. Це заважало рятувальникам шукати людей. Згодом на місці події пролунав вибух.