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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Кількість реклами на YouTube зросте

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YouTube
YouTube / www.volynnews.com

Реклами між музичними відео на YouTube стане більше. Хостинг збирається збільшити свої прибутки саме таким чином.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає unian.ua

Компанія покладає великі надії на свій новий сервіс платних музичних підписок і вважає, що він може значно збільшити її прибутки.

Таким чином керівництво хостингу вирішило збільшити кількість тих, хто почне купувати музику.

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За словами керівника музичного напряму YouTube Ліра Коена, у минулому році виторг YouTube склав 10 мільярдів доларів.
Значна частина коштів отримана саме завдяки рекламним оголошенням.

Нагадаємо, що коммпанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, також прийняла рішення заборонити рекламу криптовалют та ICO. Ми перестанемо її бачити з червня 2018 року.

Теги: Техно Інтернет YouTube
Джерело: 24 Канал
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