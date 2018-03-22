Кількість реклами на YouTube зросте

Реклами між музичними відео на YouTube стане більше. Хостинг збирається збільшити свої прибутки саме таким чином.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає unian.ua

Компанія покладає великі надії на свій новий сервіс платних музичних підписок і вважає, що він може значно збільшити її прибутки.

Таким чином керівництво хостингу вирішило збільшити кількість тих, хто почне купувати музику.

Читайте також: YouTube маркуватиме відеоролики, профінансовані державою

За словами керівника музичного напряму YouTube Ліра Коена, у минулому році виторг YouTube склав 10 мільярдів доларів.

Значна частина коштів отримана саме завдяки рекламним оголошенням.

Нагадаємо, що коммпанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, також прийняла рішення заборонити рекламу криптовалют та ICO. Ми перестанемо її бачити з червня 2018 року.