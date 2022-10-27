У кількох областях України будуть жорсткіші відключення світла: перелік
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Одразу у низці областей України 27 жовтня змушені застосовувати жорсткіші обмеження в подачі електроенергії. Все через обстріли росіян, які зашкодили нашій енергетичній інфраструктурі.
За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, у ніч проти 27 жовтня ворог влучив у великий об'єкт енергетичної інфраструктури.
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Через це у центральних регіонах виник великий дефіцит. Цього тижня ми планували запровадити справедливі графіки відключень електроенергії, але ворог зіпсував усі наші плани. Відтак жорсткіші обмеження в подачі електроенергії застосують у:
- Києві,
- Київській,
- Житомирській,
- Чернігівській та Черкаській областях.
Відключення електроенергії у цих регіонах можуть бути довшими, ніж 4 години. Але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему.
Тимошенко також закликав людей мінімізувати будь-яке використання електроенергії. У цьому контексті він звернувся не лише до побутових споживачів, але і до комерційних.
Що відомо про нічну атаку дронами
Російські військові у ніч проти 27 жовтня дронами вдарили по одній із громад на Київщині. Попередньо, жертв та постраждалих немає. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 22:00 вечора до півночі росіяни випустили понад два десятки іранських безпілотників – більшість вдалось збити, зокрема:
- 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ,
- ще 2 "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони.
Крім того, 15 "шахідів" знищено в Одеській області, 3 – у Миколаївській та 1 – у Вінницькій областях. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що за весь час Росія випустила по Україні близько 400 дронів-камікадзе. Про це свідчать дані української розвідки.
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