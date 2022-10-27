У кількох областях України будуть жорсткіші відключення світла: перелік

Одразу у низці областей України 27 жовтня змушені застосовувати жорсткіші обмеження в подачі електроенергії. Все через обстріли росіян, які зашкодили нашій енергетичній інфраструктурі.

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, у ніч проти 27 жовтня ворог влучив у великий об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Через це у центральних регіонах виник великий дефіцит. Цього тижня ми планували запровадити справедливі графіки відключень електроенергії, але ворог зіпсував усі наші плани. Відтак жорсткіші обмеження в подачі електроенергії застосують у:

Києві,

Київській,

Житомирській,

Чернігівській та Черкаській областях.

Відключення електроенергії у цих регіонах можуть бути довшими, ніж 4 години. Але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему.

Тимошенко також закликав людей мінімізувати будь-яке використання електроенергії. У цьому контексті він звернувся не лише до побутових споживачів, але і до комерційних.

Що відомо про нічну атаку дронами

Російські військові у ніч проти 27 жовтня дронами вдарили по одній із громад на Київщині. Попередньо, жертв та постраждалих немає. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 22:00 вечора до півночі росіяни випустили понад два десятки іранських безпілотників – більшість вдалось збити, зокрема:

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ,

ще 2 "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони.

Крім того, 15 "шахідів" знищено в Одеській області, 3 – у Миколаївській та 1 – у Вінницькій областях. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що за весь час Росія випустила по Україні близько 400 дронів-камікадзе. Про це свідчать дані української розвідки.

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