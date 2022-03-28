У кількох українських областях не працюють короткі номери поліції та рятувальників

У Дніпропетровській та Харкіській областях та в Одесі тимчасово не працюють короткі номери рятувальників та поліції. Тому громадян просять звертатися за резервними номерами.

Через те, що короткі номери 101 і 102 тимчасово не працюють, громадян просять звертатися за резервними номерами.

Цікаво У Києві та області комендантська година відтепер триватиме щоночі із 21:00 до 6:00

Харківська область

На Харківщині тимчасово не працюють короткі номери поліції, тому Поліція Харівської області опублікувала перелік номерів телефонів, за якими можуть звертатися громадяни.

Харків:

Індустріальний район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;

Київський район – +380632154684;

Основ'янський район – (057) 705-98-15, +380632031916;

Слобідський район – (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702;

Московський район – (057) 738-40-53, +380675393291;

Індустріальний район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;

Немишлянський район – (0572) 93-50-40;

Шевченківський район – +380636318179;

Новобаварський район – (057) 370 21 25;

Холодногірський район – (057)712-50-22, +380686376157;

Аеропорт – +380 (57) 775-55-00;

Харків-Пасажирський – +380687165846;

Поліція метрополітену – +380688148690;

Область

Мерефа – (057) 748-73-50, +380990732499;

Люботин – +380685509928, +380957949056;

Нова Водолага – 05740 42002;

Основа – (057) 729-20-15;

Чугуїв – +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59;

Вовчанськ та Зміїів – (057) 4734993, +380503055233;

Красноград – (057) 447-82-91;

Зачепилівка – +380933165843;

Сахновщина – (05762) 3-13-63;

Кегичівка – +380575531145;

Богодухів – +380957046091;

Коломак – 0576656197;

Краснокутськ – +380986134354;

Валки – 05753 51332;

Близнюки – 0575452326;

Первомайський – +380668340582;

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині тимчасово не працюють номери 101 та 112. Тому ДСНС оприлюднило алтернативні номери для міст для райцентрів. За цими номерами можуть звертатися мешканці міст та району.

Кам'янське – 097-301-29-90;

Кривий Ріг – 068-915-65-01, 093-530-16-10;

Павлоград – 050-270-03-66;

Нікополь – 095-620-98-30;

Синельникове – 093-478-13-41, 056-63-4-20-73, 056-63-4-20-93;

Новомосковськ – 097-242-68-52;

Дніпро – 056-376-10-19, 056-376-10-10;

Одеса

В Одесі тимчасово не працює номер 101, тому громадян просять звертатися за резервними номерами:

(+380) 067- 480- 02-13

(+380) 050- 390- 31-52

(+380) 063- 976- 76-59

(048) 753- 09- 97

(048) 753- 09- 65