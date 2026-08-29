"Ми цим пишаємось": військовий поділився деталями ліквідації противника та змінами на фронті

Бойові дії на Донеччині дедалі більше залежать від безпілотників, а наближення до передових позицій стало значно небезпечнішим, ніж ще півтора року тому. Попри це, українські підрозділи не лише утримують оборону, а й проводять штурмові дії на окремих ділянках.

Штаб-сержант відділення комунікацій 141-ї окремої механізованої бригади Ярома в ефірі 24 Каналу розповів, чим у бригаді особливо пишаються після року боїв. Він поділився деталями однієї з успішних операцій та пояснив, як дронова війна змінила саму можливість наступати й пересуватися поблизу фронту.

Рік без втрачених позицій став особливим результатом

Упродовж року 141-й окремій механізованій бригаді вдалося втримати свої рубежі на Донецькому напрямку. Водночас підрозділи не обмежувалися обороною: проводили штурмові дії, допомагали суміжним підрозділам і вибивали росіян із позицій, куди ті намагалися просочитися.

Рік тримати позиції – це головне, чим ми пишаємося. Ми побудували сталеву стіну: тримаємо ворога, б'ємо його і знищуємо щодня,

– розповів Ярома.

Військовий підтвердив, що на напрямку бригади розпочалися контрнаступальні дії, однак деталей не розкрив. Нині завдання підрозділів полягає у зайнятті нових рубежів, утриманні оборони та знищенні якомога більшої кількості російських військових. Однією з операцій, про яку вже можна говорити відкрито, стало звільнення Січневого у вересні 2025 року. Тоді невелика група українських бійців протягом кількох днів протистояла значно чисельнішому противнику.

Наших 18 хлопців за три дні ліквідували понад 100 окупантів. Це була дуже сильна операція. На жаль, ми мали одного загиблого – героя, якого змогли вивезти й повернути додому,

– сказав штаб-сержант.

Подібні штурми нині проводити значно складніше, ніж раніше. Насиченість фронту дронами різко зросла, тому навіть вихід на потрібну позицію перетворився на окрему небезпечну операцію.

Кілзона на фронті зросла до десятків кілометрів

За останні півтора року відстань, на якій військові можуть відносно безпечно пересуватися транспортом, суттєво скоротилася. Якщо раніше автомобілем можна було під'їхати приблизно за 5 кілометрів до потрібної точки, то тепер небезпека від дронів починається вже за 15 – 20 кілометрів від позицій.

Кілзона дуже сильно виросла. Зараз уже за 15 – 20 кілометрів доволі небезпечно, там літають оптоволоконні дрони. Крім цього, є "крила", "Ланцети", "Скальпелі" та все інше, що також літає,

– розповів Ярома.

Додатковою загрозою залишається російська авіація. Керованими авіабомбами противник регулярно руйнує будинки й населені пункти, тому підготовка та проведення штурмових дій стали значно складнішими.

Хлопці інколи той відрізок дороги, який треба пройти пішки, долають днями. Можуть заходити на позиції за 20 кілометрів і всі ці 20 кілометрів іти пішки, бо так безпечніше. На автомобілі можна просто не доїхати,

– пояснив штаб-сержант.

Водночас змінюються й засоби забезпечення передової. У бригаді розвивають наземні роботизовані комплекси та безпілотні системи, які допомагають доставляти необхідне на позиції й евакуйовувати поранених. Такі технології частково дозволяють зменшити ризики для військових там, де звичайний транспорт уже не може працювати так, як раніше.

Ярома пояснив, як зросла кілзона на фронті: дивіться відео