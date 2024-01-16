Має намір оголосити Південну Корею "ворогом №1": Кім Чен Ин хоче переписати конституцію КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче внести зміни до конституції країни. Він заявив про необхідність вписати у конституцію Південну Корею як "ворожу країну №1".

Кім Чен Ин хоче також ліквідувати відомства, відповідальні за "діалог і співпрацю з Півднем".

Дивіться також 38 паралель․ Що задумав Кім Чен Ин і чи вигідна нова війна Росії та Китаю

Кім Чен Ин не буде прагнути до примирення зі своїм суперником

Північна Корея скасувала ключові урядові організації, відповідальні за управління відносинами з Південною Кореєю. Про це повідомили державні ЗМІ, коли Кім Чен Ин заявив, що більше не буде прагнути до примирення зі своїм суперником.

KCNA повідомило, що рішення про ліквідацію відомств, відповідальних за діалог і співпрацю з Півднем, було прийнято під час засідання парламенту країни в понеділок, 15 січня.

Так, у заяві Верховних народних зборів йдеться про те, що дві Кореї зараз перебувають у "гострій конфронтації". Також мовиться, що було б серйозною помилкою з боку "Півночі розглядати Південь як партнера в дипломатії".

Комітет з мирного возз'єднання країни, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму – інструменти, які існували для діалогу, переговорів і співпраці між Північчю і Півднем, скасовуються,

– заявили учасники асамблеї.

Крім цього, додали, що уряд Північної Кореї буде вживати "практичних заходів" для того, аби реалізувати це рішення.

Південна Корея – "ворожа країна №1"

Під час виступу на асамблеї Кім звинуватив Південну Корею і США в посиленні напруженості в регіоні. За його словами, для КНДР стало неможливим досягти примирення і мирного возз'єднання з Півднем.

Він назвав його "маріонетками вищого класу" зовнішніх сил, які одержимі конфронтаційними маневрами.

Так, лідер Північної Кореї закликав асамблею переписати Конституцію країни на наступному засіданні, щоб визначити Південну Корею як "ворожу країну №1".

Відносини між КНДР і Південною Кореєю: останні новини